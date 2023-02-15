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2 часа назад

Названы улучшающие здоровье сердца продукты

Lenta.ruиещё 1

Терапевт Алина Кобозева призвала три раза в неделю есть морепродукты для здоровья сердца

Названы улучшающие здоровье сердца продукты
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для здоровья сердца нужно регулярно — не реже трех раз в неделю — есть морепродукты. К этому в беседе с «Лентой.ру» призвала терапевт Цифровой клиники Страхового Дома ВСК Алина Кобозева.

Самыми полезными продуктами, улучшающими работу сердечно-сосудистой системы, являются морепродукты и рыба жирных сортов (форель, сельдь, лосось), объяснила Кобозева. Они богаты полиненасыщенными жирными кислотами омега-3, которые способны нормализовать уровень холестерина в крови.

По словам Кобозевой, люди, страдающие от аллергии на рыбу, могут поддерживать здоровье сердца с помощью лекарственных препаратов или биологически-активных добавок с омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами. При выборе препарата нужно обращать внимание на состав. Важно, чтобы в капсуле количество эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозогексаеновой (ДГК) кислот было не менее 60 процентов от общего состава.

Еще одним полезным для здоровья сердца продуктом являются грецкие орехи, сообщила специалистка. Они содержат фитохимические вещества и полезные мононенасыщенные жиры. В частности, в грецких орехах есть альфа-линоленовые кислоты, которые человеческий организм не синтезирует самостоятельно.

Кобозева добавила, что одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний является атеросклероз. Он развивается из-за нарушения обмена веществ из-за злоупотребления трансжиров, содержащихся в выпечке, фастфуде, снеках.

«Негативное влияние на здоровье сердца оказывает также употребление в сутки более трех граммов соли, частое включение в рацион красного мяса, а также продуктов с высоким содержанием простых углеводов», — резюмировала терапевт.

Народная медицина,ВСК,
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