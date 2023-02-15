Чем лечатся от простуды в разных странах

Каждый хоть раз в жизни сталкивался с основными симптомами “простуды”, в собирательный образ которой входит и грипп, и различные ОРВИ, и ОРЗ. Боль в горле, насморк и заложенность носа, кашель и температура – это досадные спутники неприятного заболевания.

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А вы знали, что в каждой стране есть свои способы борьбы с простудой? За века жители разных стран и континентов придумали массу народных средств от простуды, помогающих справляться с этой напастью, не обращаясь к врачу.

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Азия

В азиатских странах большую популярность имеют настои из трав, содержащие тонизирующие и бактерицидные свойства.

У китайских лекарей в почете массаж и акупунктура. При массаже могут использоваться эфирные масла и благовония, а также камни и палочки для точечного воздействия. С помощью акупунктуры также воздействуют на биологически активные точки, укрепляя организм и мобилизуя его дополнительные ресурсы для борьбы с болезнью.

Корейцы, к примеру, лечатся наваристым куриным бульоном, имбирем и пряностями.

В Японии предпочитают лечиться чаем. Обычно используют цветки хризантемы. Чем больше выпито чая, тем быстрее пройдут симптомы болезни, считают японцы. Теплые отвары прогревают организм изнутри и насыщают его полезными элементами.

Южная Америка

Бразильцы готовят специальный напиток из лимонного сока, меда и тертого чеснока, заправляют листьями эвкалипта и заливают кипятком. Также довольно популярный рецепт от простуды включает в себя бананы, тертые через крупное сито, которые смешивают со стаканом теплого молока или воды с добавлением меда.

В Перу сохранились традиции лечения шаманов. Мистическая составляющая и использование медицины растений очень плотно вплетены в культуру амазонских жителей. По заверениям шаманов нужно заварить чай лапачо из коры местного муравьиного дерева, чтобы прогнать болезнь.

В Мексике острые не только блюда, но и лекарства. При простуде мексиканцы принимают внутрь красный перец чили, запивая его водой. Мексиканцы считают, что обжигающая специя благотворно влияет на организм, улучшает кровообращение и устраняет кашель. Главное при этом – не перестараться с количеством, чтобы не получить ожог внутренних органов.

Скандинавия

В северных странах из-за холодного климата люди болеют чаще, чем в других местах.

Для борьбы с насморком шведы делают отвар из хрена. Его натирают на терке и заливают кипятком. Ждут, когда остынет и пьют 2 раза в день до полного выздоровления.

Финны часто делают ингаляции с раствором соли и, как это ни странно, лечатся холодом. Чаще всего в Финляндии едят от простуды мороженое или ныряют в прорубь.

Европа

В Германии и Ирландии считается, что теплое пиво с добавлением специй помогает нормализовать состояние. Но стоит добавить, что вкус такого напитка не всем понравится.

Солнечная Италия славится своими лимонными рощами. Поэтому, как только итальянцы замечают у себя первые симптомы приближающейся болезни, они пьют горячий лимонный сок – витамин С в жидком виде.

У англичан есть свои витамины - кислые яблоки, которые помогают им справиться с простудой.

Африка

В Египте при простуде пьют верблюжье молоко. Оно содержит компоненты, которые помогают справиться со многими вирусами и инфекциями.

Когда тунисец заболевает, он окружает себя цитрусовыми запахами мандарина, лимона или апельсина. Таким образом, по мнению жителей Туниса, дезинфицируется пространство вокруг и вредные микробы погибают. Для лучшего эффекта можно натереть мебель в комнате пахучими средствами.

Россия

В России часто прибегают к проверенным бабушкиным рецептам: горячее молоко с медом, растирание спиртом или прогревание ног в ванночке с горчицей, а также чаи с клюквой, малиной, шиповником и брусникой.

Хорошим средством профилактики простудных заболеваний являются фрукты и ягоды, содержащие витамин С. Это апельсины, мандарины, грейпфруты, киви, а из того, что растет в Сибири — шиповник, черная и красная смородина, клюква, малина и бузина.

Также довольно популярна при лечении простуды и других воспалительных заболеваний у народов Сибири кедровая живица (смола кедра). На Алтае борются с простудой медвежьим жиром, причем используют его и наружно, и внутрь. Дальневосточные эвенки пьют от кашля отвар багульника, а в качестве жаропонижающего средства применяют отвар горькой полыни.