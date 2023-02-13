Руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии.

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Эксперт рассказал, что часто встречаются ситуации, когда пациент отказывается от лечения, из-за страха плохого самочувствия после него. В таком случае некоторые люди прибегают к советам друзей и родственников, применяют методы народной медицины.

Паршин подчеркнул, что на сегодняшний день в мире серьезных исследований, доказывающих, что народная медицина может быть альтернативой принятых методов онкологического лечения, не имеется. Доказательной базы об эффективности о того или иного метода народной медицины не существует.