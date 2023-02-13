Новости
Коронавирус
Новый год 2023
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 73.63EUR 78.67
Войти в почту
4 часа назад

Эффективна ли народная медицина при онкологии

Вечерняя Москва

Руководитель Центра торакальной хирургии НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России, профессор, член-корреспондент РАН Владимир Паршин пояснил, эффективна ли народная медицина при онкологии.

Эффективна ли народная медицина при онкологии
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт рассказал, что часто встречаются ситуации, когда пациент отказывается от лечения, из-за страха плохого самочувствия после него. В таком случае некоторые люди прибегают к советам друзей и родственников, применяют методы народной медицины.

Паршин подчеркнул, что на сегодняшний день в мире серьезных исследований, доказывающих, что народная медицина может быть альтернативой принятых методов онкологического лечения, не имеется. Доказательной базы об эффективности о того или иного метода народной медицины не существует.

При этом полностью исключать ее не стоит — она может быть использована в качестве дополнения к основной терапии в период подготовки к базовому лечению: операции и последующей химио- или лучевой терапии, передает aif.ru.

Народная медицина,Минздрав РФ,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители