Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для суставов и хрящей и помогают предотвратить, отсрочить или облегчить их заболевания.

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По словам экспертов, со временем суставы изнашиваются, и человеку становится сложнее двигаться. Сохранить их здоровье можно с помощью питания. Специалисты назвали лучшие для этого продукты.