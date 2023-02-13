Специалисты Роскачества рассказали, какие продукты полезны для суставов и хрящей и помогают предотвратить, отсрочить или облегчить их заболевания.
По словам экспертов, со временем суставы изнашиваются, и человеку становится сложнее двигаться. Сохранить их здоровье можно с помощью питания. Специалисты назвали лучшие для этого продукты.
Среди них - ягоды, помидоры, красный перец (чили), крестоцветные овощи, семена и орехи, лосось, бобовые, лук и чеснок, оливковое масло, куркума, чай, ананас, цельные зерна и темный шоколад. Благодаря употреблению таких продуктов можно предотвратить, отсрочить или облегчить заболевания суставов.