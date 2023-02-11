Полезна для желудка и кожи: названы удивительные  свойства облепихи

Известно, что облепиха содержит витамины и минералы, которые полезны для здоровья. Употребление этого растения способствует укреплению иммунитета, помогает в лечении некоторых заболеваний и предотвращает распространение рака.

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Как сообщает Sabah, облепиха полезна для сохранения здоровья полости рта и зубов, противодействует ожирению печени, регулирует работу мочевыделительной системы, желудка и почек, полезна при сахарном диабете.

Употребление этого растения снижает вероятность развития онкологических заболеваний и может замедлить скорость роста раковых клеток. Также свежие плоды помогают облегчить тошноту. Благодаря большому количеству витамина С, магния и других полезных веществ, облепиха укрепляет иммунную систему, защищает организм от простуда и гриппа.

Кроме этого, употребление облепихи помогает сохранить красоту кожи: устраняет акне, черные точки, предотвращает образование экземы, поддерживает регенерацию клеток и обладает антивозрастным действием.

Эти ягоды полезны при лечении болезней полости рта, печени, мочевыводящих путей, почек желудка, а также при хроническом и аллергическом кашле.

Наконец, плоды этого растения следует есть людям, которые стараются похудеть, поскольку облепиха ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию жира.