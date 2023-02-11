Кому противопоказан лавровый лист

Врач-фитотерапевт Андрей Степенский объяснил, людям с какими заболеваниями лучше не употреблять в пищу лавровый лист.

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«Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием для приема лаврового листа», – говорит Андрей Степенский.

Врач уточнил, что лавровый лист может раздражать слизистые внутренних органов, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления данной пряности в пищу.

Беременным женщинам, по мнению Степенского, тоже нужно отказаться от лаврового листа.