Кому противопоказан лавровый лист

Врач-фитотерапевт Андрей Степенский объяснил, людям с какими заболеваниями лучше не употреблять в пищу лавровый лист.
«Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием для приема лаврового листа», – говорит Андрей Степенский.
Врач уточнил, что лавровый лист может раздражать слизистые внутренних органов, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления данной пряности в пищу.
Беременным женщинам, по мнению Степенского, тоже нужно отказаться от лаврового листа.
Фитотерапевт уточнил, что любые травы, которые имеют лечебные свойства, необходимо использовать с осторожностью. Перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом, пишет «Радио Sputnik».