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45 минут назад

Кому противопоказан лавровый лист

РИА "ФедералПресс"

Врач-фитотерапевт Андрей Степенский объяснил, людям с какими заболеваниями лучше не употреблять в пищу лавровый лист.

Кому противопоказан лавровый лист
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки являются противопоказанием для приема лаврового листа», – говорит Андрей Степенский.

Врач уточнил, что лавровый лист может раздражать слизистые внутренних органов, поэтому людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше отказаться от употребления данной пряности в пищу.

Беременным женщинам, по мнению Степенского, тоже нужно отказаться от лаврового листа.

Фитотерапевт уточнил, что любые травы, которые имеют лечебные свойства, необходимо использовать с осторожностью. Перед употреблением лучше проконсультироваться с врачом, пишет «Радио Sputnik».

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