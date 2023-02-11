Назван продукт для усиления иммунитета в пожилом возрасте

Российский врач-диетолог Елена Соломатина предложила обратить внимание на редис для укрепления иммунитета у пожилых людей.

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В беседе с журналистами медик отметила, что редис богат веществами, которые помогают бороться с болезнетворными бактериями. Теми же свойствами обладают лук и чеснок. Об этом пишет издание "Москва 24".

– В составе редиса есть горчичное масло, которое не дает развиться бактериальным и вирусным инфекциям. У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше, – объяснила врач.

По словам Соломатиной, благодаря калию и магнию в составе этого продукта улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и костной ткани, что особенно полезно для людей старшего возраста.