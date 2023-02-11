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4 часа назад

Назван продукт для усиления иммунитета в пожилом возрасте

Vse42.ruиещё 3

Российский врач-диетолог Елена Соломатина предложила обратить внимание на редис для укрепления иммунитета у пожилых людей.

Назван продукт для усиления иммунитета в пожилом возрасте
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В беседе с журналистами медик отметила, что редис богат веществами, которые помогают бороться с болезнетворными бактериями. Теми же свойствами обладают лук и чеснок. Об этом пишет издание "Москва 24".

– В составе редиса есть горчичное масло, которое не дает развиться бактериальным и вирусным инфекциям. У пожилых иммунитет вообще очень уязвимый, слабый. Когда мы едим редис, вероятность подхватить какой-то вирус становится значительно меньше, – объяснила врач.

По словам Соломатиной, благодаря калию и магнию в составе этого продукта улучшается состояние сердечно-сосудистой системы и костной ткани, что особенно полезно для людей старшего возраста.

Кроме того, редис улучшает кровообращение, предотвращая проблемы с сосудами и зрением.

Народная медицина,Елена Соломатина,
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