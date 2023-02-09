Роспотребнадзор сообщил о пользе домашнего варенья

Приготовленное в домашних условиях без химических добавок варенье помогает бороться с различными болезнями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора .

В зависимости от ингредиентов меняются полезные свойства десерта. Например, малиновое варенье рекомендуется применять при простудах, гриппе и ангине. Эта ягода обладает жаропонижающим свойством, а также содержит витамин С, калий и кальций.

Однако не все полезные свойства сохраняются в варенье из-за тепловой обработки. Больше всего к ней устойчивы витамины А и Е, а также витамины группы В. Кроме того, при варке сохраняется клетчатка, стимулирующая работу кишечника.