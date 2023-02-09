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2 часа назад

Роспотребнадзор сообщил о пользе домашнего варенья при простуде, гриппе и ангине

Слово и Дело

Приготовленное в домашних условиях без химических добавок варенье помогает бороться с различными болезнями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор сообщил о пользе домашнего варенья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В зависимости от ингредиентов меняются полезные свойства десерта. Например, малиновое варенье рекомендуется применять при простудах, гриппе и ангине. Эта ягода обладает жаропонижающим свойством, а также содержит витамин С, калий и кальций.

Однако не все полезные свойства сохраняются в варенье из-за тепловой обработки. Больше всего к ней устойчивы витамины А и Е, а также витамины группы В. Кроме того, при варке сохраняется клетчатка, стимулирующая работу кишечника.

Народная медицина,Роспотребнадзор,
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