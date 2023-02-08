Врач развеял миф о лечении горла горячим чаем

Лечение больного горла горячим чаем никакой пользы не принесет. Такое мнение выразил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.

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«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое», – объяснил врач.

А вот горячий чай, в свою очередь, может нанести вред, а именно – воспалить и без того поврежденное горло, уверен Сергей Агапкин.

Именно поэтому во время болезни не стоит избегать холодного, как постоянно говорили представители взрослого поколения, заявил он в прямом эфире «Смотрим».

Однако иногда врачи высказываются против такого способа лечения. Считается, что холод может снять воспалительные процессы, но все же охлаждение может негативно отразиться на процессе восстановления.