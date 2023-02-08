Врач развеял миф о лечении горла горячим чаем

Лечение больного горла горячим чаем никакой пользы не принесет. Такое мнение выразил врач-реабилитолог Сергей Агапкин.
«Избавиться от боли в горле, как ни странно, помогает мороженое», – объяснил врач.
А вот горячий чай, в свою очередь, может нанести вред, а именно – воспалить и без того поврежденное горло, уверен Сергей Агапкин.
Именно поэтому во время болезни не стоит избегать холодного, как постоянно говорили представители взрослого поколения, заявил он в прямом эфире «Смотрим».
Однако иногда врачи высказываются против такого способа лечения. Считается, что холод может снять воспалительные процессы, но все же охлаждение может негативно отразиться на процессе восстановления.
Ранее «Телеканал 360» писал о том, что врач Чернышова рассказала о распространенной ошибке во время лечения кашля.