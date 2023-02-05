Могут ли чаи помочь от паразитов

На маркетплейсах и в обычных магазинах нам часто пытаются втюхать травяные чаи, которые «помогают» от паразитов, подагры, скачков давления, псориаза, депрессии и даже рака. Некоторые ещё вроде как станут палочкой-выручалочкой в процессе похудения и при отказе от курения. Так ли это на самом деле? На этот вопрос ответил эксперт по чаю и директор чайной компании по производству тизанов Floris Илья Пуйда.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам Пуйды, это всего лишь маркетинговый ход, который вводит клиента в заблуждение. Чаи вряд ли избавят от проблем со здоровьем и вредных привычек. Как минимум, научных доказательств тому нет, уверен он.

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Эксперт рассказал, что в успокаивающих напитках с маркетплейсов часто нет даже расслабляющих трав. Хотя, казалось бы, в чём проблема добавить ромашку в травяной чай и сразу сделать его успокаивающим.

«Зато чаи "для похудения" часто включают в себя мочегонные и слабительные средства, которые обеспечивают сброс веса за счёт потери воды, а чаи "от курения" — травы для отхаркивания, которые, понятно, не обеспечат избавления от вредных привычек», — отметил он.

Специалист призвал внимательно изучать состав чая перед покупкой. Однако он предупредил, что это тоже не всегда спасает — производитель может написать название растения, но не указать, какие именно его части используются в сборе и пропорции ингредиентов, а это ещё один способ обмана.

Ещё одна проблема в таких напитках — невозможность проверить наличие в составе заявленных трав.

Пуйда подчеркнул, что травяные напитки всё-таки могут быть полезны для организма, но излечить его они точно не способны.

Как выявить некачественный чай?

Прежде всего в составе не должно быть ароматизаторов и иван-чая. Иван-чай — это обычная трава, которая не имеет никаких полезных свойств и просто является более дешёвой заменой чайного листа, объяснил эксперт.

«Эффективность иван-чая ограничивается согревающим эффектом, и даже если его выписывает врач при простуде — только в качестве горячего питья, не более», — предупредил специалист.

Он добавил, что насторожить должно и отсутствие правильного способа приготовления на сборе, так как даже «правильные» по составу чаи нельзя просто взять и заварить.

Кстати, об иван-чае мнения многих экспертов кардинально разнятся. Например, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что кипрей (его второе название) — это настоящий набор витаминов и полезных микроэлементов.