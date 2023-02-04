Раскрыты неожиданные свойства черного перца

С давних времён чёрный перец использовали не только в кулинарии, но и в медицине. Особенно ценным его делает обилие витамина С. Приправа действует как природный антибиотик, защищая от инфекций и различных заболеваний. Специалисты также говорят, что перец не даёт разрастаться жировым клеткам и в тоже время работает как жиросжигающее средство. Какие ещё полезные свойства есть у специи и кому её всё-таки добавлять в еду не стоит?

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Родина чёрного перца — Индия. Выглядит специя совсем не так, как более привычный нам острый перец чили. По факту это просто высушенные плоды кустарника размером с горошину.

Продукт богат клетчаткой, содержит железо, кальций, магний и много других полезных элементов. Издавна чёрный перец использовали для лечения. Как отметила турецкая газета Sabah, приправа помогает решить проблемы со сном, наладить пищеварение, устранить зубную боль и язвы во рту.

Также считается, что специя может быть полезна худеющим людям. В состав перца входит алкалоид пиперин. Кстати, именно он заставляет чихать, когда подносишь приправу близко к носу. Как полагают специалисты, пиперин не даёт расти жировым клеткам и ускоряет процесс сжигания жира.

Горошины чёрного перца очищающуют желудок и кишечник, добавило издание. Также замечено, что приправа ослабляет тягу к курению. Так что можно проверить на себе, если у вас есть эта вредная привычка.