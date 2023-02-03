Вся правда о цикории: чем он полезен

Специалисты Роскачества назвали плюсы цикория в виде напитка, подробно рассказав о его пользе.
По словам экспертов, цикорий - пребиотик, который создаёт благоприятную микрофлору в кишечнике. В его составе - витамины группы В, каротин, органические кислоты и макроэлементы.
Оказалось, что пользы в напитке очень много. Специалисты Роскачества перечислили основные его качества. По их мнению, цикорий:
Эксперты рекомендуют пить цикорий при панкреатите (заболевании поджелудочной железы), так как он является противоспалительным и желчегонным напитком.
Также он полезен при циррозе печени из-за высокого содержания инулина, смол и гликозидов. А рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота очищают не только печень и почки, но и в целом весь организм.