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1 час назад

Вся правда о цикории: чем он полезен

СОВА

Специалисты Роскачества назвали плюсы цикория в виде напитка, подробно рассказав о его пользе.

Вся правда о цикории: чем он полезен
Фото: СОВАСОВА

По словам экспертов, цикорий - пребиотик, который создаёт благоприятную микрофлору в кишечнике. В его составе - витамины группы В, каротин, органические кислоты и макроэлементы.

Оказалось, что пользы в напитке очень много. Специалисты Роскачества перечислили основные его качества. По их мнению, цикорий:

  • укрепляет иммунитет;
  • предотвращает дисбактериоз;
  • понижает давление;
  • избавляет организм от вредных веществ и очищает печень;
  • повышает аппетит;
  • помогает снижать уровень сахара в крови;
  • помогает похудеть;
  • стабилизирует работу сердца.

Эксперты рекомендуют пить цикорий при панкреатите (заболевании поджелудочной железы), так как он является противоспалительным и желчегонным напитком.

Также он полезен при циррозе печени из-за высокого содержания инулина, смол и гликозидов. А рибофлавин, тиамин и аскорбиновая кислота очищают не только печень и почки, но и в целом весь организм.

Народная медицина,
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