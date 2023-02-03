Вся правда о цикории: чем он полезен

Специалисты Роскачества назвали плюсы цикория в виде напитка, подробно рассказав о его пользе.

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По словам экспертов, цикорий - пребиотик, который создаёт благоприятную микрофлору в кишечнике. В его составе - витамины группы В, каротин, органические кислоты и макроэлементы.

Оказалось, что пользы в напитке очень много. Специалисты Роскачества перечислили основные его качества. По их мнению, цикорий:

укрепляет иммунитет;

предотвращает дисбактериоз;

понижает давление;

избавляет организм от вредных веществ и очищает печень;

повышает аппетит;

помогает снижать уровень сахара в крови;

помогает похудеть;

стабилизирует работу сердца.

Эксперты рекомендуют пить цикорий при панкреатите (заболевании поджелудочной железы), так как он является противоспалительным и желчегонным напитком.