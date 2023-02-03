5 продуктов, которые выводят токсины из крови

Как известно, от состояния крови напрямую зависит и функционирование всего организма. Чтобы не возникало патологических состояний, кровь должна быть "чистой". Врачи рекомендуют обратить внимание на ряд продуктов, способствующих выведению токсинов и шлаков.

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Как передает Pronews.gr, детоксикации способствует употребление свеклы. Учитывая пользу и доступность продукта, его можно назвать незаменимым на столе.

"Продукт содержат много питательных веществ, магний, железо, витамин С. Свекла полезна для кожи и волос, а также помогает снизить уровень холестерина в крови", - отмечают специалисты.

Кстати, свекла - один из лучших продуктов для повышения уровня гемоглобина. В ней высокое содержание не только железа (1,7 мг/100 г), но и фолиевой кислоты, а также калия и клетчатки. Есть ее особенно полезно в сыром и запеченном виде.

Выделили медики привычные нам имбирь, лимон и чеснок. Последний, несмотря на резкий вкус и запас, назван "идеальным продуктом для детоксикации".

"Чеснок обладает противовирусными, антибактериальными и антибиотическими свойствами, а также содержит аллицин, который помогает в производстве лейкоцитов", - передает издание.

Однако стоит помнить, что чеснок может навредить здоровью (в частности, слизистой), если есть его в сыром виде, и еще хуже - на голодный желудок. В большом количестве чеснок противопоказан больным с обострением язвенной болезни желудка, панкреатита, гастроэзофагеальнорефлюксной болезни, желчнокаменной болезни.

Также специалисты включили в список полезных продуктов для крови капусту, особенно - брокколи. В продукте есть вещество сульфорафан, которое не только помогает вывести из организма все лишнее, но и нивелирует вред от конечных продуктов гликирования (КПГ). Последние провоцируют преждевременное старение.