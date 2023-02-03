Специалисты Роскачества выяснили, поможет ли лимон вылечить простуду или облегчить симптомы заболевания.

По словам экспертов, несмотря на обилие препаратов в аптеках, универсального лекарства от разных вирусов нет. По их мнению, лимон (с витамином С) принято добавлять в чай с лечебными целями. Однако оказалось, что сам по себе он не лечит простуду.

По данным исследования, прием витамина С практически не облегчает симптомы заболевания, но помогает слегка сократить его продолжительность, если принимать 6-8 граммов в день.

Однако при этом, учитывая, что суточная норма составляет 1 грамм, такая терапия может грозить побочными эффектами.