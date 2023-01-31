В профилактике и лечении заболеваний суставов могут помочь красная рыба и морская капуста, а также орехи, фасоль и ягоды.

"В морепродуктах содержится очень много микроэлементов, иммуностимулирующих веществ, которые положительно сказываются на опорно-двигательной системе", - сообщил Газете.Ru травматолог-ортопед пермской клиники "Философия красоты и здоровья" Максим Морозов.

Кроме того, в профилактике деформирующих артрозов важную роль играет коллаген.

Его большое количество содержится в наваристых бульонах из говядины или птицы, а также в цитрусовых и ягодах. Много коллагена и в зелени - в фасоли, чесноке, авокадо.

"Эти продукты нужно употреблять хотя бы раз в сутки", - считает Максим Морозов.