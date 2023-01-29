Эти 8 напитков облегчат пищеварение

Чувствуете вздутие живота после вкусной еды или у вас постоянные запоры? Диетологи перечислили напитки, которые могут облегчить пищеварение.

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1. Вода

Как отметили эксперты, самый лучший напиток для пищеварения — это старая добрая вода. Употребление достаточного количества воды помогает лучше переваривать пищу и эффективно перемещать её через пищеварительную систему.

2. Комбуча

Диетологи говорят, что нужно покупать комбучу с низким содержанием сахара. Чайный гриб лучше всего употреблять около полудня, когда в кишечнике есть пища для переваривания.

3. Кокосовая вода

Это один из легкоусвояемых напитков, который помогает бороться со вздутием живота.

4. Напитки с куркумой

Напитки с куркумой содержат куркумин, который стимулирует желчный пузырь к выработке желчи и может помочь улучшить пищеварение.

5. Фенхелевый чай

Фенхель может помочь при запорах и других проблемах с пищеварением, вызывающих газообразование.

6. Напиток из чернослива

Чернослив обладает лёгким слабительным эффектом.

7. Чай с имбирём

Свежий имбирь содержит противовоспалительное и антиоксидантное соединение, которое может ускорить процесс всасывания в тонком кишечнике.

8. Сок алоэ вера