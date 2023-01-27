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2 часа назад

Свекольный сок от насморка: как использовать

7dach.ru

Семейный рецепт лечения насморка за сутки, максимум двое — наша свеколка с грядки. Самое главное — не пропустить начало заболевания, то есть при первых признаках появления сырости в носу нужно приступать к действию.

Свекольный сок от насморка: как использовать
Фото: 7dach.ru7dach.ru

Что и как делаем:

Берём свеклу, моем, чистим и через соковыжималку приготавливаем сок, но можно и натереть на мелкой тёрке и процедить через несколько слоёв марли.

Отстаиваем получившийся сок минут 30.

Осторожно переливаем в чистый пузырёк. Берём пипетку и закапываем свекольный сок в ноздри, как при обычном закапывании — по две-три капли. Процедуру повторяем 5-6 раз в день.

И всё! Через день-другой — носы сухие. Лечимся таким образом лет тридцать. Лично я применяю такой метод с 1983 года.

Народная медицина,
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