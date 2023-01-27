Свекольный сок от насморка: как использовать

Семейный рецепт лечения насморка за сутки, максимум двое — наша свеколка с грядки. Самое главное — не пропустить начало заболевания, то есть при первых признаках появления сырости в носу нужно приступать к действию.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Что и как делаем:

Берём свеклу, моем, чистим и через соковыжималку приготавливаем сок, но можно и натереть на мелкой тёрке и процедить через несколько слоёв марли.

Отстаиваем получившийся сок минут 30.

Осторожно переливаем в чистый пузырёк. Берём пипетку и закапываем свекольный сок в ноздри, как при обычном закапывании — по две-три капли. Процедуру повторяем 5-6 раз в день.