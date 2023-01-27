Продукт который поможет выздороветь всего за день

В 1995-м он спас Панаму от эпидемии гриппа.

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Ирина Терещенко, медицинский директор СИТИЛАБ, кандидат медицинских наук: Бузина веками использовалась в народной медицине для лечения гриппа и простуды, и не так давно учёные подробнее исследовали свойства этой ягоды.

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Бузина (Sambucus) – род цветочных растений семейства Адоксовых.

В 1999-2000 годах в Норвегии провели небольшое плацебо-контролируемое исследование на 60 пациентах с симптомами гриппа. Испытуемые получали сироп бузины или плацебо в течение пяти дней и отмечали своё самочувствие.

По результатам эксперимента, при приёме бузины симптомы уменьшались в среднем на четыре дня раньше, по сравнению с группой, получавшей плацебо. То есть состояние пациентов улучшалось в среднем за день после приёма продукта.

Согласно другой работе, проведённой Zacay-Rones, во время эпидемии гриппа 1995 года в Панаме для лечения успешно использовали сок чёрной бузины. Испытуемые полностью излечивались за два дня.

Конечно, оба исследования должны быть подтверждены на более масштабной выборке, и однозначные выводы делать рано.

Достоверно известно, что чёрная бузина содержит большое количество витамина С, необходимого для поддержания защитных сил организма. А антоцианы ягоды оказывают противовоспалительное действие, за счёт чего облегчают симптомы гриппа.

Другая важная группа веществ, содержащихся в продукте, – флавоноиды, которые также стимулируют иммунную систему и способствуют выработке цитокинов (крошечных белковых молекул, участвующих в иммунном ответе).

И всё же врачи не могут назначать бузину в качестве лекарства от гриппа, потому что как минимум проведённых исследований недостаточно. Нет надёжных данных, которые позволили бы рекомендовать использовать ягоды или её экстракты в медицинских целях.

Приём продукта во время гриппа возможен в качестве вспомогательного средства для облегчения симптомов, однако он не заменяет лекарственные препараты, назначенные врачом.

При употреблении ягод бузины или иных иммуностимуляторов важно помнить про индивидуальную реакцию на продукт. Особенно осторожными стоит быть людям, склонным к аллергии.

Важно: дневная порция бузины для взрослого человека ограничивается 200 г. Ягоды полезны в небольших количествах, но смертельно опасны при неконтролируемом употреблении за счёт содержания в них цианида.