Чем опасен чай с лимоном: 3 ошибки, разрушающие организм

Такое известное всем средство, как чай с лимоном, которое помогает в борьбе с простудой и не только, даст гораздо больше витаминов, если съедать дольку лимона после чаепития, считают специалисты.

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Как пишет "Здоровое-питание.рф" со ссылкой на эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Екатерину Антипову, лимон действительно оказывает благотворное влияние на кровеносные сосуды, помогает пищеварению, хорош в борьбе с усталостью, с лишним весом.

Однако надо иметь в виду, что лимон противопоказан при желчнокаменной болезни, гастритах, язвенной болезни желудка, изжоге. Кроме того, цитрус усиливает свойства чая. В итоге напиток бодрит примерно, как кофе. Кроме того, такой микс негативно влияет на людей, страдающих заболеваниями ЖКТ. Об этом стоит знать, готовя себе изо дня в день чай с лимоном.

Стоит быть осторожнее и с ароматизированными чаями - особенно часто их пьют в зимнее время. Однако зачастую производители такого чая добавляют в него не натуральные кусочки ягод и фруктов, а ароматизаторы и красители. Из-за таких добавок не исключено развитие аллергии.

"Вы не получаете необходимых полезных микроэлементов, потому что в пакетированном чае нет ни фруктов, ни ягод. Есть только запах, похожий на запах этого компонента. Вы пьете подкрашенную воду с запахом", - объяснила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.