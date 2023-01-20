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3 часа назад

Какими способами опасно лечить зубную боль

РИА "ФедералПресс"

При зубной боли многие люди надеются на то, что им помогут народные способы, и предпочитают не обращаться сразу к врачу. Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова рассказала, почему эти методы не только не помогают, но и могут быть опасными.

Какими способами опасно лечить зубную боль
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Одно из таких средств – чеснок. Кто-то приматывает его к запястью на сутки, а кто-то измельчает и кладет на больной зуб и ходит так несколько дней, рассчитывая, что это поможет. Однако эксперт отмечает, что это не работает. Другой популярный метод – полоскание содой, однако это не только не полезно, но и опасно, передает Life.ru.

«У нас народ очень любит делать содовое полоскание и содовые ванночки. Способ не помогает в случаях с кариесом, он помогает при пародонтальных абсцессах, а во всех остальных ситуациях это бесполезно. Если это делать регулярно, можно заработать гастрит», – отмечает Юлиана Романова.

Также часто люди используют капли для зубов, которые содержат мятное масло, камфору, валериану. Однако эксперт отмечает, что способ не лечит, а снижает боль благодаря седативному эффекту.

«Самое безобидное, с чем я сталкивалась, это точечный массаж за мочками ушей, который призван облегчить боль. Тоже не работает, но есть люди, которые активно себе трут и приходят тоже в таком состоянии, что обезболить их достаточно сложно», – делится врач.

Также не стоит использовать мед и прополис, потому что это, наоборот, усугубит проблему. А некоторые люди пытаются лечиться травяными отварами и настойками. При воспалениях десен это делать еще можно, потому что, например, ромашка или шалфей обладают антисептическими свойствами, но никакая трава кариес не излечит. Ранее «ФедералПресс» писал, кто может умереть от храпа.

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