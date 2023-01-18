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2 часа назад

Стоматолог назвала пять эффективных народных средств при зубной боли

Москва24

Устранить зубную боль на время помогут настои трав, солевой раствор, алоэ, гвоздика и прополис. Об этом "Газете.ру" сообщила врач-стоматолог Луиза Автандилян.

5 эффективных народных средств при зубной боли
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Наиболее подходящие для этих целей (полоскания рта. – Прим. ред.) растения – ромашка, чабрец, череда, календула, мята, мелисса, кора дуба, шалфей, зверобой, корень солодки и сосновая хвоя. Можно выбрать один компонент или растительный сбор", – сообщила эксперт.

Полоскать ротовую полость при зубной боли необходимо каждый час. При этом раствор не должен быть слишком холодным или горячим.

Полоскание рта солевым раствором окажет дезинфицирующее и противовоспалительное действие. Процедура должна длиться от 3 до 5 минут. После полоскания необходимо выждать некоторое время перед промыванием рта обычной водой, сообщила врач.

Также проблемную зону можно натереть кусочком алоэ или смесью из измельченной сушеной гвоздики и воды.

Унять боль также поможет настойка прополиса. Ее можно нанести на проблемное место или добавить в раствор для полоскания.

При использовании перечисленных средств Автандилян рекомендовала быть внимательными и учитывать аллергические реакции и непереносимость некоторых компонентов.

Ранее стоматолог-хирург ЦКБ Управления делами президента РФ Владимир Полевой рассказал, что воспаление языка может сигнализировать о нарушении обмена веществ в организме, а также заболеваниях желудка и кишечника. Само воспаление часто характеризуется покраснением и увеличением языка в объеме. Также к ухудшению состояния языка могут привести сколы на зубах и другие стоматологические проблемы.

Народная медицина,Владимир Полевой,Управделами Президента,
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