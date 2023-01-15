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1 час назад

Что будет со здоровьем, если принимать эхинацею каждый день

Ferra.ru

Эхинацею привыкли пить для «улучшения иммунитета» не только в России, но и в США. Американское издание Eat this, not that! объясняет, эффективно ли средство и что будет, если принимать его ежедневно.

Что будет со здоровьем, если принимать эхинацею каждый день
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Что касается воздействия на иммунитет, то некоторые исследования показывают, что трава может уменьшить симптомы болезни и помочь вам быстрее выздороветь. Другие же научные работы предполагают, что эхинацея не имеет никакой эффективности. Кокрейновский обзор показал, что некоторые средства с эхинацей, похоже, более эффективны, чем плацебо, но общие доказательства клинически значимых эффектов лечения слабы.

В исследовании 2017 года авторы пришли к выводу, что кремы для ухода за кожей, содержащие экстракт эхинацеи пурпурной, обегчают симптомы экземы и улучшают общее состояние кожи. Другое небольшое исследование 2010 года также показало, что средства по уходу за кожей, содержащие экстракты эхинацеи, могут увлажнять кожу и даже уменьшать появление морщин. Но здесь тоже требуются дополнительные проверки.

Эксперты отмечают, что принимать эту добавку в течение длительного периода времени или полагаться на неё как на панацею от любых болезней не рекомендуется. Также могут возникнуть некоторые незначительные побочные эффекты, например боль в животе или тошнота.

Народная медицина,
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