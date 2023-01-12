Помогает ли баня при простудах?

«В баню не только можно, но и нужно идти при первичных симптомах заболевания, когда начинается насморк, чувствуется озноб, возникает першение в горле, однако повышения температуры при этом нет. В бане сосуды расширяются, лимфоток усиливается, появляется шанс предотвратить болезнь. Если у человека достаточно иммунитета, то простуда развиваться не будет. После окончания болезни можно опять сходить в баню. К концу болезни в организме будет много умерших клеток, утилизировать их помогут оставшиеся вирусы и усиление движения лимфы. При наличии температуры посещать баню категорически нельзя. Это может только усложнить ситуацию», – рассказывает мастер русского пара и сотрудник медицинского факультета университета «Синергия» Иван Митяев.