Помогает ли баня при простудах?

Русская баня – это не только полезный вид отдыха, но и эффективное средство профилактики от многих заболеваний. Регулярное нахождение в парилке способствует выведению токсинов и шлаков, укрепляет сердечно-сосудистую систему и закаляет организм. О том, можно ли посещать баню во время простуды и способна ли она в этом случае оказать оздоровительный эффект, MIR24.TV рассказали эксперты.
«В баню не только можно, но и нужно идти при первичных симптомах заболевания, когда начинается насморк, чувствуется озноб, возникает першение в горле, однако повышения температуры при этом нет. В бане сосуды расширяются, лимфоток усиливается, появляется шанс предотвратить болезнь. Если у человека достаточно иммунитета, то простуда развиваться не будет. После окончания болезни можно опять сходить в баню. К концу болезни в организме будет много умерших клеток, утилизировать их помогут оставшиеся вирусы и усиление движения лимфы. При наличии температуры посещать баню категорически нельзя. Это может только усложнить ситуацию», – рассказывает мастер русского пара и сотрудник медицинского факультета университета «Синергия» Иван Митяев.
Однако если вы уже почувствовали лихорадку, от посещения бани нужно отказаться, чтобы не возникло перегрева, отмечают эксперты.
«Во-первых, тело не сможет адекватно остыть, как следствие будет нанесен вред – в первую очередь центральной нервной системе. Именно для предотвращения такого эффекта мы принимаем жаропонижающие, если температура выше 38,5. Кроме того, для вирусной инфекции теплая среда не является губительной, она не даст вирусу перегреться, так он прячется в клетке», – говорит медицинский директор хилинг-отеля Green Flow Rosa Khutor Анна Чернышева.
Эксперты сходятся во мнении, что посещение бани при первых симптомах без повышенной температуры тела помогает иммунитету победить простуду на ранней стадии. А вот поход в баню или сауну в разгар болезни только усугубит ситуацию и будет способствовать развитию осложнений. Кроме того, в разгар болезни вы будете источником заражения для окружающих.