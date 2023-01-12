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4 часа назад

Россиянам рассказали, почему чистить печень керосином — это ужасная идея

Секрет Фирмы

Есть разные способы «чистки печени» — в основном это народные методики, иногда весьма оригинальные и экстравагантные. Но есть и откровенно опасные. Об одном из них и пойдёт речь сегодня. Видимо, среди суровых мужиков трудных профессий принято чистить печень керосином. Да-да, махнул стопочку керосина — и вроде как что-то «чистится». Но врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что делать так не стоит.

Россиянам рассказали, почему нельзя чистить печень керосином
Фото: Секрет фирмыСекрет фирмы

После приёма керосина в животе всё начинает бурлить, а после этого человек испытывает резкий позыв в туалет. Видимо, поэтому люди считают, что происходит чистка и всякие «шлаки» из организма выходят. Однако Вялов дал понять, что это очень опасная затея.

«Медицине давно известно, что все углеводороды, кроме того, что являются хорошими растворителями и растворяют даже клеточные мембраны сосудов и мозга, ещё и гепатотоксичны и канцерогенны. То есть вызывают конкретно разрушение и гибель клеток печени и создают условия для ракового перерождения», — отметил он.

При этом то, что называют чистками, ни к чему не приводит в лучшем случае, а в худшем — только усугубляет состояние печени. При этом сдавать анализы люди обычно забывают, в итоге печень под действием вредных веществ и «чистки» разрушается ещё сильнее.

Народная медицина,
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