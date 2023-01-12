Россиянам рассказали, почему нельзя чистить печень керосином

Есть разные способы «чистки печени» — в основном это народные методики, иногда весьма оригинальные и экстравагантные. Но есть и откровенно опасные. Об одном из них и пойдёт речь сегодня. Видимо, среди суровых мужиков трудных профессий принято чистить печень керосином. Да-да, махнул стопочку керосина — и вроде как что-то «чистится». Но врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что делать так не стоит.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

После приёма керосина в животе всё начинает бурлить, а после этого человек испытывает резкий позыв в туалет. Видимо, поэтому люди считают, что происходит чистка и всякие «шлаки» из организма выходят. Однако Вялов дал понять, что это очень опасная затея.

«Медицине давно известно, что все углеводороды, кроме того, что являются хорошими растворителями и растворяют даже клеточные мембраны сосудов и мозга, ещё и гепатотоксичны и канцерогенны. То есть вызывают конкретно разрушение и гибель клеток печени и создают условия для ракового перерождения», — отметил он.