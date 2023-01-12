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1 час назад

Врач рассказал о полезных свойствах чая для укрепления здоровья сердца

Волгоградская правдаиещё 1

Специалист утверждает, что напиток оказывает не только общеукрепляющее действие, но и способствует улучшению работы сердца.

Врач рассказал о пользе чая для укрепления здоровья сердца
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

Доктор Тим Бонд заявил, что в чае содержатся флавонолы, которые мягко нормализуют кровяное давление и уровень сахара в крови. Эти вещества способны снизить воспалительные процессы в организме и уровень холестерина. Все это благотворно сказывается на работе сердца. Кроме прочего, флавонолы обладают антиоксидантным действием, сообщается в Journal of Cardiovascular Pharmacology.

Врач утверждает, что полезными свойствами обладает как зеленый, так и черный чай. Что касается объема напитка, необходимого для получения оптимального эффекта, медик советует выпивать по 3–4 чашки чая в день.

Отметим, материал носит исключительно информационный характер и не заменяет консультации специалиста.

Народная медицина,Тим Бонд,
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