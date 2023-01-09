6 продуктов, которые укрепят иммунную систему

Здоровое питание поможет защитить организм от различных болезней. Например, от ковида. Известно также, что цинк укрепляет иммунитет, способствует заживлению повреждённых тканей, росту клеток, образованию белков.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Диетолог Илана Мюльштейн подчёркивает, что не существует на самом деле конкретного продукта или «волшебной таблетки», которые бы обеспечили надёжную защиту от какой-либо болезни. Но есть способы, благодаря которым вы сможете укрепить иммунитет. Например, при помощи получения из пищи цинка.

Содержится цинк в следующих продуктах:

Устрицы. В шести восточных устрицах - 33 мг цинка. Причём в день рекомендуется получать женщинам - 8 мг цинка, а мужчинам - 11 мг. Но не ешьте устрицы в сыром виде.

Говядина. Так, в порции ростбифа весом 100 г присутствует 3,7 мг цинка и 27,7 г белка для наращивания мышечной массы.

Хлопья на завтрак. Часто хлопья для завтрака обогащены цинком. А в чашке молока содержится ещё 1 мг этого вещества.

Яйца. Из двух больших яиц вы можете получить почти 2,5 мг цинка. К тому же научные исследования показывают, что в органических яйцах его может содержаться даже больше, чем в неорганических.

Куриная грудка. Особенно удачным вариантом она станет в сочетании с цельнозерновыми продуктами, с бобами или с другими источниками цинка. В куриной грудке без кожи весом примерно 86 г содержится где-то 0,86 мг цинка.

Бобовые. Много цинка вы получите при употреблении чечевицы, фасоли. Но усваиваться он будет всё же хуже из-за того, что в их состав входят фитаты.