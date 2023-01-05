Врач рассказала, что нельзя делать при боли в животе из-за переедания

Врач-гастроэнтеролог Юлия Зотова рассказала, что нельзя делать при болях в животе, тошноте и чувстве распирания желудка после новогодних застолий.

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Эксперт не рекомендует использовать народные средства, чтобы устранить боль в животе. К примеру, от неприятных ощущений не спасут лимон, яблоко или огурец, так как желудок растянут большим объемом пищи.

Врач не советует прикладывать к больному животу горячую грелку. Это может привести к поражению желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря.