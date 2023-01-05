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47 минут назад

Врач Зотова рассказала, что нельзя делать при боли в животе из-за переедания

runews24.ru

Врач-гастроэнтеролог Юлия Зотова рассказала, что нельзя делать при болях в животе, тошноте и чувстве распирания желудка после новогодних застолий.

Врач рассказала, что нельзя делать при боли в животе из-за переедания
Фото: Runews24Runews24

Эксперт не рекомендует использовать народные средства, чтобы устранить боль в животе. К примеру, от неприятных ощущений не спасут лимон, яблоко или огурец, так как желудок растянут большим объемом пищи.

Врач не советует прикладывать к больному животу горячую грелку. Это может привести к поражению желудка, поджелудочной железы и желчного пузыря.

Кроме того, нельзя употреблять лекарства из группы нестероидных противовоспалительных средств, поскольку они могут вызвать токсический эффект, сообщает «Газета.Ru».

Народная медицина,
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