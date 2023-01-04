Чем полезны баня и сауна

О действии парной даже написано в одном древнем трактате: «Омовение даёт десять преимуществ: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание противоположного пола».

Фото: 1Рег_2x2.su 1Рег_2x2.su

От воздействия пара и температуры расширяются кровеносные сосуды, пульс учащается примерно в полтора раза, а это благотворно воздействует на артериальное давление. Из-за сменяющих друг друга тепла и холода сосуды сужаются и расширяются, кровь наполняется живительным кислородом... Кроме того, сауна - очень эффективный тренинг для иммунной системы и замечательное средство для профилактики простудных заболеваний. Сауна используется и для лечения ряда болезней, например атеросклероза, начальной стадии гипертонии, ревматизма, диабета, болезни почек и др.

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Когда в процессе посещения сауны вы потеете, это положительно сказывается и на вашей коже - пот очищает и увлажняет ее, выводит шлаки, вымывает отмершие клетки, избыточное кожное сало. В результате кожа становится гладкой и шелковистой и прикасаться к ней - одно удовольствие! А чтобы продлить этот эффект, после посещения сауны рекомендуется делать маски для лица и использовать крем для тела - чистая разгоряченная кожа впитает все целебные ингредиенты, как губка.

Какие маски можно делать в сауне

Жир в бане не «топится». Вес же снижается до 1,5 килограмма из-за обильного потоотделения и восстанавливается за пару часов.

Пока кожа лица распарена, нанесите скраб для лица, а затем любую увлажняющую маску, можно даже нанести все, что есть под рукой: йогурт, сметану, свежие ягоды и фрукты - клубнику, персик, абрикос, можно сделать огуречную либо овсяную маску, маску из желтка с лимоном и небольшим количеством оливкового масла.

Лечебные ароматы

В воду для камней можно добавить ароматные настойки и отвары лекарственных растений, разбавленное пиво, квас, горчицу, мед.

мята улучшает настроение, хорошо действует на сердце;

эвкалипт отлично прочищает носоглотку;

разбавленное пиво наполняет парилку хлебным духом;

хвойный аромат используется при переутомлении;

чабрец оказывает снотворное действие. Знайте:

Важно!

после употребления алкогольных напитков, а уж и тем более не употреблять их во время банной процедуры;

в голодном состоянии или сразу после приема большого количества пищи;

в состоянии сильного утомления или непосредственно перед сном. Нельзя посещать баню:

Банные заблуждения

От воздействия пара и температуры расширяются кровеносные сосуды, пульс учащается примерно в полтора раза, а это благотворно воздействует на артериальное давление.

В бане не худеют. Жир в бане не «топится». Вес же снижается до 1,5 килограмма из-за обильного потоотделения и восстанавливается за пару часов. Чтобы водный баланс не нарушался, в бане нужно периодически что-нибудь пить: минеральную воду, чай. Если в парилке горит кожа, трудно дышать, а сердце вот-вот выскочит из груди, то вам такая баня пользы не принесет, что бы ни говорили любители экстремального парения. Доверяйте своим ощущениям.

Противопоказания