Народные методы уберечься от гриппа и ОРВИ в сезон простуд

Грипп и другие респираторные вирусные инфекции – самые распространенные в мире заболевания. По статистике каждый взрослый человек дважды в год переносит респираторную инфекцию, каждый школьник – три раза, дошкольник – до шести раз. «ФедералПресс» подготовил инструкцию, как защитить себя в сезон простуд от гриппа и ОРВИ.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Развеиваем мифы: почему при простуде нельзя пить чай с малиной

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При заболевании эксперты рекомендуют обращаться к врачам и не заниматься самолечением. Более того, многие всеми известные народные методы бесполезны или даже опасны для человеческого здоровья.

Лук и чеснок

Лук и чеснок многие считают лучшими методами при лечении простуд и ОРВИ. С давних пор чеснок складывали в коробочки и вешали школьникам на шею, также во многих семьях его принято есть для профилактики простуд и даже закапывать сок растения в нос. Но закапывание в нос сока чеснока или лука приведут к раздражению слизистой носоглотки и могут вызвать ожог. Более того, сведений об целительных свойствах этих овощей преувеличены. Они обладают противовирусным действием, но это влияние настолько слабое и кратковременное, что не несет пользы.

Чай с малиной

Многие пытаются сбить высокую температуру горячим чаем с малиной. Вопреки распространенному в народе мнению, это приводит к усилению потоотделения, что при обезвоживании организма вредно. Лечение банками Банками в России принято уменьшать воспалительные процессы в дыхательных путях. Банки с горящими жгутами ставят на грудь и спину за исключением области сердца, молочных желез и позвоночника. При этом, с точки зрения официальной медицины лечебное действие банок недоказано.

Ингаляции

Многие наши соотечественники при лечении кашля применяют паровые ингаляции. Различаются картофельные, содовые или травяные. В народе принято считать, что пар, попадая в дыхательные пути, увлажняет слизистые оболочки и разжижает мокроту. При этом, как считают специалисты, ингаляции с эфирными маслами небезопасны. Они способны спровоцировать аллергии и даже спазм бронхов или гортани. Кроме того, из-за горячего пара можно получить ожог носоглотки и других частей тела. Для лечения таким способом существует масса ограничений. Например, нельзя делать ингаляции детям до семи лет и людям с болезнями сердца.

Что можно: безопасные методы профилактики ОРВИ

Полоскания содой

Полоскание горла при вирусных респираторных инфекциях выполняют для удаления засохшей слизи вместе с патогенной микрофлорой изо рта и миндалин. Для этого готовят содовый или солевой раствор (1 чайная ложка на стакан воды), также добавляют фитонастои на основе ромашки, календулы, шалфея (чайная ложка травы заваривается стаканом кипятка).

Растирания

Растирания при простуде используют как метод прогревания. Сторонники такого метода придерживаются мнения, что при растираниях усиливается кровообращение, а иммунные клетки увеличиваются, благодаря чему организм лучше борется с вирусами. При растираниях используют козий и барсучий жир, спирт, камфорное масло, эфирные масла. Растирают грудную клетку и лицо в области крыльев носа и околоносовых пазух.

Закаливание

Чтобы не заболеть, эксперты рекомендуют закаляться. Закаливания укрепляет иммунитет, стимулирует обменные процессы, улучшает терморегуляцию. Люди, которые закаляются, тоже болеют гриппом и ОРВИ, но, как правило, болезнь у них протекает легче и без осложнений. Главное, при закаливании соблюдать меру и привыкать к процедурам постепенно.

Воздушные и солнечные ванны

Начинать принимать воздушные ванны лучше всего в теплое время года на улице или балконе при температуре воздуха 20–22 ℃. Сначала достаточно 15 минут, затем следует добавлять по 1-2 минуты, доведя терапию до 30 минут в день. В холодное время воздушные ванны принимают при открытом окне при температуре около 15 ℃) или на свежем воздухе от трех до 15 минут. Солнечные ванны должны быть дозированными и не превышать адаптационных возможностей организма. Продолжительность нахождения на солнце не должна превышать 1-2 часов.