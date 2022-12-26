Среди огромного количества травяных лекарственных препаратов не последнее место занимает колючий фиолетовый цветок. В простонародье называется молочным чертополохом из-за белого млечного сока с зеленоватым оттенком, выделяющегося при измельчении листьев. Такой цвет масло расторопши имеет из-за содержания хлорофилла, повышающего противовоспалительные свойства, и всех компонентов, входящих в его состав.

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Полезные вещества

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Активным действующим элементом этого растения является силимарин – сильный природный иммуномодулятор. Он положительно влияет на работу печени и устраняет воспалительные процессы в ней.

Масло расторопши содержит большое число натуральных антиоксидантов, к которым относятся витамины:

А и Е – занимают важное место в репродуктивной и сердечно-сосудистой системах. Останавливают развитие воспалительных процессов в организме человека. D – необходим для усваивания кальция и фосфора, без которых ухудшается работа щитовидной железы, сосудов и сердца, а также происходит снижение иммунитета. К – обладает антигеморрагическим действием. Необходим для правильного функционирования почек, головного мозга, нервной, мышечной и пищеварительной систем организма.

Чертополох богат магнием, марганцем, цинком, селеном, участвующими в процессе образования инсулина, поддерживающего уровень сахара в крови.

Болезни, при которых эффективно использование расторопши

Для лечения различных заболеваний применяется не только сок растения, но и листья, корни, цветы, семена. Основной причиной для употребления масла являются проблемы, связанные с печенью. Главной его особенностью есть способность выводить токсины и бороться с дегенерацией.

Расторопша может помочь не только при болезнях наибольшей железы организма человека, но и ряде других проблем:

улучшает здоровье печени – антиоксидантные свойства, содержащиеся в силимарине, помогают уменьшать воспалительные процессы; полезна для желчного пузыря – предотвращает образование камней; сокращает уровень холестерина – что приводит к снижению артериального давления и вероятности инсульта; поддерживает иммунную систему – стимулирует организм бороться с инфекцией; способствует заживлению кожи – оказывает омолаживающее действие на клетки, защищает от вредного влияния солнечных лучей, замедляет старение; предотвращает выпадение волос – большое содержание железа помогает при лечении облысения, перхоти, себореи и сухости головы; улучшает пищеварение и состояние слизистой ЖКТ – при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритах и колитах.

Свойства, которыми обладает масло расторопши, может положительно повлиять на здоровье человека.

Возможные побочные эффекты

Это явление довольно редкое, но в зависимости от особенностей организма могут возникать некоторые осложнения, такие как тошнота, диарея, вздутие, головная боль, сыпь. В основном они исчезают после прекращения использования расторопши. Если симптомы не пропадают, стоит обратиться за консультацией к лечащему врачу.

У людей, страдающих различными аллергическими реакциями, масло может вызвать анафилактический шок, дыхательную недостаточность и даже кому. Взаимодействие с некоторыми лекарственными препаратами и другими травами также может привести к осложнениям.

Это растение противопоказано беременным, кормящим грудью и детям. Диабетикам следует с осторожностью принимать масло расторопши, так как оно снижает уровень сахара в крови. При избытке фосфора и калия в организме стоит отказаться от приема данного препарата.

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