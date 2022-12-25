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1 час назад

Этот йогурт поможет при высокой температуре

Ferra.ru

В зимние месяцы и дети, и взрослые начинают чаще болеть. Один из признаков болезни - это высокая температура. И есть одна смесь, которая поможет её сбить.

Этот йогурт поможет при высокой температуре
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Наверняка вы знаете, насколько полезны для организма чеснок и йогурт. А их сочетание поможет защититься от болезней и избавиться хотя бы на время от высокой температуры.

Для того чтобы сбить температуру, нужно нанести чесночный йогурт на тело больного. После того как йогурт высохнет, протрите тело чистой тёплой салфеткой из ткани.

Кроме того, человек может употреблять йогурт с чесноком и внутрь. Даже всего одна ложка ускорит выздоровление.

Известно, что чесночный йогурт обладает и другими важными преимуществами. Например, он укрепляет и восстанавливает иммунитет, ускоряет заживление повреждений в организме человека, предотвращает развитие рака, уменьшает образование газов в кишечнике, избавляет от мокроты в лёгких, защищает от половых инфекций, помогает вылечить болезни пищеварительного тракта, толстой кишки, простуду.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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