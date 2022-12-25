Врач раскритиковала «бабушкины» методы лечения ОРВИ

А между тем, по словам Веселиной, ванна с горчицей для ног не поможет от вирусных респираторных заболеваний, особенно, если болезнь уже началась.

Чеснок, а точнее фитонциды, которые в нем содержаться помогают при простудах, и даже в борьбе с некоторыми вирусами ОРВИ, но их действие краткосрочное. При этом ходить с чесноком во рту на постоянной основе невозможно. Кроме этого, медик не рекомендовала засовывать дольки чеснока в нос. Поможет ли такой «оберег» от вирусов, это еще неизвестно, но ожог слизистой, можно заработать гарантировано.