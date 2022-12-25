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1 час назад

Медики назвали растение для борьбы с грибковыми инфекциями кожи

Газета.Ru

Исследователи из Королевского колледжа Лондона установили, что люцерна содержит соединения, которые борются с некоторыми грибковыми инфекциями кожи, такими как микоз и стригущий лишай. Результаты работы были представлены в рамках Британской фармацевтической конференции.

Медики назвали растение для борьбы с грибковыми инфекциями кожи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам ученых, растение защищает себя от грибковых инфекций при помощи соединений, названных сапонинами. Эти вещества растительного происхождения горькие на вкус, и при перемешивании в воде образуют пену. Их используют в мыле, лекарствах, огнетушителях и прочих продуктах.

Экстракт люцерны может оказаться эффективным средством лечения грибковых поражений кожи у человека. Исследователи надеются создать крем, который будет выступать в качестве альтернативы для текущих препаратов в тех частях мира, где фармацевтические противогрибковые средства недоступны.

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