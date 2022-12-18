При каких болезнях нужно пить цикорий

Цикорий называют здоровой альтернативой кофе — он так же бодрит, но ещё укрепляет организм и избавляет от некоторых болезней. Об этом рассказала терапевт московской клиники «Будь Здоров» Виктория Гилетко. По её словам, отвар соцветия цикория рекомендуется пить при лечении простуд, что сейчас как раз очень актуально, а также при проблемах с печенью и желчным пузырём. Гилетко назвала ещё пять заболеваний, в борьбе с которыми поможет этот напиток. Кстати, он бывает и опасен.

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Врач отметила, что в цикории есть пищевые волокна под названием инулин, которые фактически выполняют функции пребиотика. Поэтому траву можно использовать как биодобавку, полезную для микробиом кишечника. Постоянное употребления цикория также повышает устойчивость к кишечным инфекциям, добавила эксперт.

У травы есть и противодиабетические свойства. Она положительно влияет на уровень глюкозы крови, снижая её, а также понижает уровень холестерина, триглицеридов, гликированного гемоглобина. Это растение снижает активность глюкозо-6-фосфатазы, в результате в печени вырабатывается меньше глюкозы, а значит, и уровень сахара в крови падает.

Специалист порекомендовала пить цикорий для коррекции сердечно-сосудистых патологий, при нефрологических проблемах и поражениях опорно-двигательного аппарата.

Опасность цикория

При высокой концентрации отвара может замедлиться сердечный ритм, вплоть до остановки сердца. Поэтому лучше с ней не перебарщивать и пить напиток с меньшей концентрацией.