Какой фрукт может защитить от гипертонии

Гипертоники, то есть люди с повышенным артериальным давлением, всегда находятся в зоне риска. Потому что с высоким давлением приходят проблемы с сердцем. Пусти ситуацию на самотёк — и всё, здравствуй, гипертонический криз. Людям с гипертонией нужно укреплять своё сердце. А самый простой способ — это грамотно составить рацион питания. Причём достаточно включить в него всего один фрукт.

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Сильно снижает риск возникновения гипертонии и сердечных заболеваний потребление бананов, рассказал британский эксперт по здоровому питанию Шон Уилкинсон. По его словам, эти фрукты не только питательны, но ещё богаты калием и клетчаткой.

«Калий является ключевым минералом, снижающим давление, плюс он помогает сбалансировать количество натрия в организме», — объяснил специалист.

Нужно приучить себя съедать по одному банану в день. Уже одно это обеспечит защиту от высокого давления и проблем с сердцем. При этом следует пересмотреть весь свой рацион.

Придётся сократить до минимума всё, что разрушает сердечно-сосудистую систему. А это и соль, и кофеин и спиртное. Кстати, учёные недавно также выяснили, что поедание слегка зелёного банана уменьшает риск развития некоторых видов рака — аж на 60%.