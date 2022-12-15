Кому опасно употреблять мяту для здоровья

О пользе перечной мяты можно найти в Интернете множество статей. Но всё же это растение имеет свои недостатки. А некоторым употреблять его вообще нельзя.

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Перечная мята - это растение, которое представляет собой что-то среднее между мятой колосовой и водяной мятой. Благодаря свежим листьям мяты вы можете улучшить вкус еды, а после высушивания мята добавляется в чай. Масло мяты извлекают из листьев, стебля, цветков этого растения. Как отмечает Ананд Бабу Пон Велаютам, адъюнкт-профессор питания и интегративной физиологии в Университете Юты в Солт-Лейк-Сити, по большей части в таком масле содержится ментон и ментол.

Ряд научных исследований показывает, что мята может улучшить внимание и память. Но это всё - временно, говорит Велаютам.

Эксперт также отмечает, что в мяте содержится много питательных веществ. Хотя леденцы со вкусом мяты помогут лишь удовлетворить потребность в сладком. Представители Министерства сельского хозяйства США сообщают, что в двух столовых ложках мяты - 2 калории, 6,8 мкг витамина А (то есть менее 1 % от рекомендуемой для взрослого дневной нормы), 0,16 мг железа (2 % суточной нормы для мужчин и почти 1 % - для женщин).

Однако перечная мята может быть опасной для некоторых людей. Это те, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Дело в том, что она может повлиять на сфинктер между пищеводом и желудком, а это приведёт к изжоге.