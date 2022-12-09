Как преодолеть стресс с помощью трав

Успокоить нервы достаточно просто — нужно просто меньше работать и переживать. Отличный рецепт, не правда ли? Только он из серии «легко сказать, а ты пойди сделай». Современный человек вряд ли может позволить себе такую роскошь. Антидепрессанты могут помочь справиться со стрессом, но это химия, поэтому постоянно их принимать нельзя. Натуропат Дмитрий Юровский рассказал, какими натуральными травами можно заменить таблетки.

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По словам Юровского, почти все травы с успокаивающим эффектом — это не просто лекарственные растения, но и пряно-ароматические. Поэтому людям с шалящими нервишками будут полезны ароматические травяные чаи. Они приводят в норму нервную систему, стабилизируют кровеносное русло. Человек расслабляется, вечером легче засыпает, а утром чувствует себя бодро.

Но нужно быть осторожными с травами, у которых сильный седативный эффект. К таким относятся валериана и пустырник. После них утром будет очень тяжело проснуться.

Успокоиться помогают чайные композиции из лекарственной мелиссы, полевой и перечной мяты, котовника кошачьего, фиолетового огородного базилика или цветков ромашки.

Также полезны травы чабреца. Главное — пить их систематически, сказал травник.