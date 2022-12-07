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1 час назад

Продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой

Вечерняя Москва

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет зимой.

Продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт заострила внимание на том, что часто именно простые блюда являются самыми полезными. Первое из них — квашеная капуста. Капуста полезна для кишечника: она подавляет вредную микрофлору и способствует ускорению метаболизма.

Также стоит включить в рацион соленые огурцы. Они сохраняют все полезные свойства свежих огурцов и способствуют хорошему перевариванию пищи.

Самым полезным продуктом врач назвала обыкновенную селедку, содержащую в составе жирные кислоты омега-3, которые помимо иммунитета положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.

Перед употреблением в пищу ее лучше вымочить в молоке. Лучше засолить рыбу самостоятельно, передает Общественная служба новостей.

Народная медицина,Светлана Малиновская,
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