Продукты, которые помогут укрепить иммунитет зимой

Заведующая отделением восстановительного лечения Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская рассказала, какие продукты помогут укрепить иммунитет зимой.

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Эксперт заострила внимание на том, что часто именно простые блюда являются самыми полезными. Первое из них — квашеная капуста. Капуста полезна для кишечника: она подавляет вредную микрофлору и способствует ускорению метаболизма.

Также стоит включить в рацион соленые огурцы. Они сохраняют все полезные свойства свежих огурцов и способствуют хорошему перевариванию пищи.

Самым полезным продуктом врач назвала обыкновенную селедку, содержащую в составе жирные кислоты омега-3, которые помимо иммунитета положительно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы.