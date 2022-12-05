Этот чай поможет избавиться от жира на животе

Существует несколько видов жира. Это подкожный и висцеральный. Последняя разновидность находится глубоко в области живота, поэтому со стороны такой жир не виден. Избавиться от него тяжело, но возможно: поможет вам в этом чай.

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Если в организме накапливается слишком много висцерального жира, то это может привести к опасным для здоровья последствиям. Например, к раку, сахарному диабету второго типа, заболеваниям сердца.

Также известно, что диета - это один из факторов, оказывающих влияние на количество висцерального жира. Согласно результатам одного научного исследования, употребление зелёного чая, обогащённого катехином, может помочь избавиться от висцерального жира. Выводы, сделанные в ходе этого исследования, были опубликованы в Journal of Functional Foods.

Катехин представляет собой вещество, которое естественным образом содержится в листьях чая. Отличается это соединение антиоксидантным эффектом.

Научно доказано, что больше всего катехина входит в состав белого и зелёного чая.

В ходе исследования учёные провели эксперимент, в котором участвовали 104 жителя Китая. Возраст добровольцев составлял от 20 до 65 лет. Часть участников употребляла в течение 12 недель контрольный напиток, часть - напиток с кофеином и катехином.

В итоге оказалось, что те, кто употреблял напитки с катехином и кофеином, смогли значительно уменьшить количество висцерального жира, а также общий вес.