Биолог Акполат назвал лучший способ заваривать липовый чай

Ошибки при заваривании липового чая могут лишить напиток всей пользы. Преподаватель кафедры биологии, профессор Хусейн Акполат рассказал, как заваривать липу без потери ее свойств.

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Липовый чай нельзя заливать кипятком и настаивать несколько часов. Также неверно класть сбор в холодную воду и доводить до кипения. Эксперт порекомендовал заваривать липу не дольше десяти минут в воде, нагретой до 80 градусов. Так чай не потемнеет и не приобретет горечи.

«Липа, которую мы покупаем, должна быть свежей и собранной в сезон. Не должно быть грязи. Нужно делать выбор в пользу более закрытых упаковок и использовать и цветы, и листья», — подчеркнул Акполат.