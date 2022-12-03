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2 часа назад

Биолог Акполат назвал лучший способ заваривать липовый чай

Слово и Дело

Ошибки при заваривании липового чая могут лишить напиток всей пользы. Преподаватель кафедры биологии, профессор Хусейн Акполат рассказал, как заваривать липу без потери ее свойств.

Биолог Акполат назвал лучший способ заваривать липовый чай
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Липовый чай нельзя заливать кипятком и настаивать несколько часов. Также неверно класть сбор в холодную воду и доводить до кипения. Эксперт порекомендовал заваривать липу не дольше десяти минут в воде, нагретой до 80 градусов. Так чай не потемнеет и не приобретет горечи.

«Липа, которую мы покупаем, должна быть свежей и собранной в сезон. Не должно быть грязи. Нужно делать выбор в пользу более закрытых упаковок и использовать и цветы, и листья», — подчеркнул Акполат.

Кроме того, липовый чай нужно пить немного остуженным, без лимона и сахара. В день желательно выпивать не более трех чашек напитка, чтобы не перегружать почти, пишет издание Türkiye.

Народная медицина,
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