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1 час назад

Россиянам рассказали, правда ли алкоголь помогает при давлении

Секрет Фирмы

Среди любителей выпить есть общая убеждённость, что алкоголь помогает нормализовать давление: низкое — приподнять, а высокое — опустить. В какой-то степени они правы, но по большей части, конечно, нет. Врачи подчёркивают, что алкоголь вреден в любых дозах даже здоровому организму, а уж больному — и подавно. И первое, что страдает от него, — сердечно-сосудистая система.

Россиянам рассказали, помогает ли алкоголь при давлении
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Чтобы оценить масштаб трагедии, нужно сперва понять, как алкоголь в целом влияет на сосуды и давление. Сначала он расширяет сосуды, и это повышает давление, но потом сосуды резко сужаются, и давление, соответственно, падает. Это последствия, грубо говоря, одной рюмки или бокала, но если продолжать вечер увеселений, то давление будет скакать туда-сюда, а это прямая дорога к инфарктам и инсультам.

Если у человечка гипотензия (пониженное давление), то выглядит всё так, будто алкоголь тут в самую тему — тем более что длительное употребление приводит к гипертензии, то есть к повышенному давлению. Но дело какое — до повышения давления ещё дожить надо, сперва сосуды-то расширяются. Поэтому человеку может стать плохо, могут появиться слабость, онемение в руках и ногах, ухудшение зрения, головокружение, а в отдельных случаях — и обмороки.

А вот у гипертоников вообще алкоголь под запретом. Сперва давление действительно снижается, но затем оно подскакивает, и тут начинается самое интересное. Только потом интерес резко пропадает, когда оказываешься на больничной койке.

Врачи постоянно напоминают, что алкоголь вреден всем, всегда и в любых количествах. Он бьёт по внутренним органам, в первую очередь по печени, мозгу и сердцу. К тому же из-за него вырабатывается гормон стресса кортизол.

Народная медицина,
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