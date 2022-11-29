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1 час назад

Как уснуть за пару минут при бессоннице

РИА "ФедералПресс"

Стресс – одна из причин бессонницы. Эксперты назвали одно действие, которое поможет успокоиться и практически моментально уснуть.

Как уснуть за пару минут при бессоннице
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Согласно данным польских исследователей, высыпаются по ночам только 2 % жителей страны. Отмечается, что у многих из тех людей, которые испытывают проблемы со сном, наблюдается повышенный уровень гормонов стресса – адреналина и норадреналина.

Успокоиться может помочь зажженная в спальне веточка розмарина – она очистит воздух и наполнит комнату приятным расслабляющим ароматом, передает «Иносми».

Розмарин обладает обезболивающими, противовирусными, противоаллергическими свойствами. Он полезен при борьбе с бессонницей и депрессией, потому что способен поддерживать нервную систему и работу мозга.

Народная медицина,
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