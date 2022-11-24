7 главных ошибок в лечении простуды

Врач рассказала, какие методы неэффективны и опасны для здоровья.

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"Приобретая «простуду», мы имеем дело с пониженным иммунитетом, на фоне которого схваченный вирус или бактерия начинают активно размножаться в организме. Респираторное заболевание может сопровождаться насморком, кашлем, покрасневшим горлом, повышенным слезотечением, повышением температуры тела. С этими симптомами многие справляются самостоятельно. При правильном подходе к лечению неприятностей можно избежать, и наоборот. Вот какие методы опасны для здоровья", - рассказывает Ирина Юзуп, кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог.

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Сбивать температуру до 38,5 градусов

Иммунитет борется, работает защита, организм пытается убрать причину воспалительной реакции. Сбивая температуру, мы мешаем ему работать. Более того, организм не будет вредить сам себе.

Использовать противовирусные препараты

Существует множество противовирусных препаратов, различных порошков и суспензий, которые обещают улучшение самочувствия в первые часы после приёма. Но в их составе огромные дозы парацетамола и витамина С, поэтому ожидать укрепления иммунной системы не стоит. Кроме того, аскорбиновая кислота, особенно натощак, может нанести урон желудку.

Пить молоко с медом

Древний домашний рецепт лечения простуды, который может только навредить. Дело в том, что молоко способно вызывать воспалительную реакцию, особенно если у человека недостаточно ферментов для его переваривания. Что до мёда, то это серьёзный аллерген, и при неправильном усвоении он также нагружает иммунную систему.

Это средство может быть полезным только в том случае, если есть полная уверенность в качестве обоих продуктов. Также важно убедиться, что эти продукты не вызывают воспаления конкретно у вас.

Использовать чай в пакетиках

Чай – уникальный продукт, но в производственных масштабах, как и все остальные суперфуды, теряет свои свойства. Поэтому напиток в пакетиках не имеет полезных свойств, а рассыпной крупнолистовой – в зависимости от производителя.

Вообще, чаи на время простуды лучше заменить травяными отварами.

Принимать горячую ванну и париться в бане

Отличное средство, чтобы ускорить ток лимфы и «выгнать» вирусы, но только в том случае, если температура тела не повышена, нет проблем с повышением артериального давления и персональных противопоказаний.

Капать в нос соком чеснока и лука

Народное средство, которое может вызывать серьёзные ожоги слизистых. Будьте осторожны.

Лучше добавить лук, чеснок, специи к рациону, в салаты, чтобы антиоксидантное действие, обилие витаминов и минералов в своей степени простимулировали иммунную систему.

Беспорядочно принимать антибиотики