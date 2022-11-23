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30 минут назад

Что такое гречишный чай, и как его заваривать

runews24.ru

Гречишный чай имеет яркий и интересный вкус, в котором чувствуются орехово-карамельные нотки.

Что такое гречишный чай, и как его заваривать
Фото: runews24.rurunews24.ru

Для заваривания такого чая не подойдёт обычная гречка, пишет портал Food ru.

Для него нужна татарская гречиха, которую называют «чёрной».

Она состоит из более мелких зёрен, которые по составу намного богаче обычной гречки.

Напиток был придуман в Китае примерно в XII веке. Он богат витаминами А, группы В и Е, а также калием, железом, магнием, цинком, натрием, антиоксидантами, растительным белком.

Кроме того, в гречишном чае есть множество клетчатки. Напиток поможет избавиться от отёков, он играет большую роль в нормализации пищеварения, важен для сосудов и хорошей работы сердца.

Чтобы заварить чай, нужно сначала очистить зёрна чёрной гречихи от растительного мусора. Можно прогреть их на сковороде либо обдать паром, чтобы потом было проще всё измельчить в порошок.

Нужно взять одну чайную ложку обжаренной гречихи на стакан кипятка. Настаивать напиток следует в течении 4-5 минут.

Народная медицина,
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