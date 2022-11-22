Чем так полезен для организма фруктовый чай: вы удивитесь

По поводу фруктового чая существуют различные мнения. Одни уверены, что он помогает расслабиться, другие - что избавляет от лишнего веса. Но какие на самом деле у него полезные свойства?

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Доцент кафедры общественного здравоохранения и эпидемиологии Абделла Аль-Малибари отметил, что на сегодня у учёных есть данные, подтверждающие пользу чая при высоком кровяном давлении, болезнях сердца и пр. Согласно некоторым исследования, чай даже может защитить от рака и помочь в его лечении.

Если говорить о фруктовом чае, то большинство его компонентов - точно такие же, как в обычном чае. И добавление сахара в фруктовый или любой другой чай всё равно вредит здоровью.

В научной работе, посвящённой свойствам ароматизированного и фруктового чая, говорится, что полифенолы помогают защитить организм от различных болезней. Кроме того, данные вещества способствуют сжиганию жира. При регулярном употреблении чая снижается вероятность ишемической болезни сердца и определённых видов рака.

Одно исследование показало, что фруктовый чай пользуется популярностью за счёт лечебных свойств, небольшого количества кофеина в его составе, приятного аромата.

Во фруктовом чае также много фенольных кислот, в том числе кофейной, феруловой, хлорогеновой. Имеющиеся научные данные говорят о том, что хлорогеновая кислота снижает сахар в крови и помогает его контролировать при диабете второго типа.