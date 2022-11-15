Как снять головную боль с помощью массажа

Головная боль частый спутник жителей мегаполиса. Чаще всего головная боль является результатом спазма кровеносных сосудов, в следствие чего к клеткам головного мозга поступает меньше кислорода и других питательных веществ. Соответственно, помощь при таком виде боли — это улучшение микроциркуляции и, как результат, расширение кровеносных сосудов. Самый простой и доступный метод — это самомассаж.

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Дарья Колесова – бренд-косметолог Faceology

Массаж стоит начинать снизу и двигаться наверх. Очень часто, именно спазмированные мышцы шеи дают головные боли.

Итак, первым движением начинаем разминать плечи и плавно переходим к боковой поверхности шеи. Движения рук должны быть плавными и приятными, никаких болевых ощущений быть не должно. Отлично будет размять костяшками пальцев верхнюю часть спины и заднюю поверхность шею.

Затем запускаем руки в волосистую часть головы и кончиками пальцев проходимся по всей голове. А теперь попробуйте как бы сдвигать свой скальп, зафиксируйте пальцы на коже и делайте ими движения вперед-назад. И финальным движением в этой зоне будет оттягивание волос вверх: хватаемся пальчиками за прядь волос максимально близко к коже головы и тянем наверх. Движение очень приятное, вызывает приток крови и ощущение тепла. Кстати, такое движение здорово ускоряет рост волос!

Далее двигайтесь от центра лба в обе стороны к ушам и так несколько раз. Это движение дает опосредованное расслабление межбровной мышцы, в народе ее часто называют «мышцы гордеца». Прекрасная альтернатива ботулинотерапии!