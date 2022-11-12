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3 часа назад

Диетолог рассказала, от каких болезней защитит гранат

Москва24

Регулярное употребление граната поможет защитить от простуды и онкологических заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог рассказала, от каких болезней защитит гранат
Фото: M24.ruM24.ru

По ее словам, в гранате присутствует большое количество витамина C и микроэлементов, поэтому он оказывает общеукрепляющее действие на организм, говорит эксперт. Кроме того, содержащиеся в нем антиоксиданты борются со свободными радикалами.

"Гранат издавна считался сильным антиоксидантом. Он является профилактическим средством против различных простудных заболеваний, так как укрепляет иммунитет, оказывает омолаживающее действие и препятствует развитию онкологических заболеваний", – Дарья Русакова, кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов.

Помимо этого, гранат еще и улучшает работу ЖКТ, добавляет эксперт.

"Зернышки граната, если есть их вместе с косточками, – это тоже пищевые волокна. Они способствуют лучшей эвакуации пищи по желудочно-кишечному тракту, очищая толстый кишечник", – рассказывает Русакова.

Поскольку это кислый фрукт, его лучше не употреблять людям с хроническими эрозивными и язвенными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, отмечает нутрициолог.

"Также существует такое заболевание, как дивертикулит кишечника (воспаление мешкообразных выпячиваний в кишечнике. – Прим. ред.). Людям с подобной проблемой есть гранат с косточками противопоказано", – предупредила специалист.

Народная медицина,Дарья Русакова,
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