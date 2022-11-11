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2 часа назад

Этот продукт за три недели снижает уровень «плохого» холестерина

Крестьянская жизнь

Пища может помочь увеличить количество жира, который выводится из организма.

Этот продукт за три недели снижает уровень «плохого» холестерина
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

При высоком уровне холестерина человек подвергается риску инсульта или заболеваний сердца. Однако употребление большего количества пшеничных отрубей может стать разумным способом снизить уровень холестерина, предполагает ряд исследователей.

В экспериментах также принимали участие хомяки. Им давали химические вещества, содержащиеся в диетических пшеничных отрубях, на протяжении 30 дней, на выходе получился аналогичный эффект. У хомяков наблюдалось сокращение уровня холестерина ЛПНП в плазме крови, говорится в статье издания «Медик Форум».

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