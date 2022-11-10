Как нормализовать уровень сахара в крови с помощью чая

Некоторые виды чая, если употреблять напиток достаточно регулярно, могут помочь в борьбе с высоким уровнем сахара в крови. Врачи посоветовали россиянам пить больше ромашкового чая, сообщают медиа.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Чай из ромашки хорошо помогает контролировать уровень сахара в крови», – говорится в сообщении.

Ромашковый чай считается одним из самых универсальных и полезных видов травяных чаев. Врачи рекомендуют пить его по вечерам. Он может стать отличной заменой привычным черному чаю и кофе, так как в нем нет кофеина.

Такой чай обладает сразу несколькими свойствами, благотворно влияющими на здоровье – это антиоксидантное, противомикробное, противовоспалительное действие. Он также может способствовать снижению риска развития болезней сердца и сосудов и противодействует образованию тромбов.