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1 час назад

Врач Синтия Хадж раскрыла пользу семян петрушки для борьбы с раком

Слово и Дело

Регулярное употребление отвара из семян петрушки укрепляет иммунитет и даже помогает бороться с онкологическими заболеваниями. В семенах этого растения содержится большое количество полезных элементов. Это кальций, железо, калий, а также витамины групп А, В, С и D, рассказала врач Синтия Хадж.

«Семена петрушки содержат большое количество флавоноидов, которые представляют собой соединения, обладающие противораковыми свойствами. В частности, флавоноиды помогают бороться с раком молочной железы и колоректальным раком», — подчеркнула медик в беседе с египетским изданием Sayidaty.

Кроме того, такой отвар помогает избежать образования камней в почках. Напиток является мочегонным средством, поэтому быстро выводит токсины из организма и препятствует накоплению солей, резюмировала эксперт.

Народная медицина,Видео,
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