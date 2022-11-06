Регулярное употребление отвара из семян петрушки укрепляет иммунитет и даже помогает бороться с онкологическими заболеваниями. В семенах этого растения содержится большое количество полезных элементов. Это кальций, железо, калий, а также витамины групп А, В, С и D, рассказала врач Синтия Хадж.