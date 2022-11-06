Регулярное употребление отвара из семян петрушки укрепляет иммунитет и даже помогает бороться с онкологическими заболеваниями. В семенах этого растения содержится большое количество полезных элементов. Это кальций, железо, калий, а также витамины групп А, В, С и D, рассказала врач Синтия Хадж.
«Семена петрушки содержат большое количество флавоноидов, которые представляют собой соединения, обладающие противораковыми свойствами. В частности, флавоноиды помогают бороться с раком молочной железы и колоректальным раком», — подчеркнула медик в беседе с египетским изданием Sayidaty.
Кроме того, такой отвар помогает избежать образования камней в почках. Напиток является мочегонным средством, поэтому быстро выводит токсины из организма и препятствует накоплению солей, резюмировала эксперт.